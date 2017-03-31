Güney Afrika Maliye Bakanı Pravin Gordhan'ı görevden alınması ardından gelişmekte olan para birimleri üzerindeki baskı artıyor.
Dolar/TL bankalararası piyasalarda 3,64-3,65 bandında hareket ediyor. Euro 3,89 civarında işlem görüyor.
Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, günlerdir süren ve piyasalarda ve para biriminde dalgalanmalar yaratan söylentilerin ardından ülkede para politikasındaki istikrarın koruyucusu olarak görülen Maliye Bakanı Pravin Gordhan'ı görevden aldı.
Güney Afrika randı kararın ardından bu sabah itibariyle dolar karşısında yüzde 2'den fazla değer kaybı yaşarken, haftalık bazda kayıpları yüzde 8.6'ya çıktı.
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD'de tutuklanmasının ardından çarşamba günü TL sert satış baskısı altında kalmış ancak piyasalarda satış baskısının devamı gelmemişti.
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DOLARDA SON DURUM
Haftanın son gününde dolar 3.64 TL'nin üzerinde...
Güney Afrika Maliye Bakanı Pravin Gordhan'ı görevden alınması ardından gelişmekte olan para birimleri üzerindeki baskı artıyor.
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