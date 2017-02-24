Dolardan çok sert fren ! Güne böyle başladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı konusunda "belirsizlik yaratan" tutanakları sonrası küresel piyasalarda zayıflayan dolar, 3.55 liraya kadar indi. Ocak ayında 3.94 liralık tarihi zirvenin ardından Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaları ve sonra da Fed tutanaklarıyla zayıflayan dolardaki yaklaşık bir aylık gerileme yüzde 10'u buldu. Tutanaklar sonrası 3.60 liradan 3.55 liraya kadar inen dolar, günün ilk işlemlerinde 3.57 - 3.58 lira aralığına dönerken, euro da 3.78 lira sınırında hareket etmeye başladı.

"Parite yükselmeye çalışıyor"

Alnus Yatırım'ın günlük piyasa notunda, "Fed tutanaklarında enflasyon beklentilerindeki karmaşık görünüm doları zayıflatırken, parite ise yükselmeye çalışıyor. Euro tarafı ise Fransa'daki seçim sürecinin oluşturduğu baskı ile birlikte aşırı yükselişlerde sınırlı kalıyor. Veri akışının yoğun olmadığı bugün ABD'de tüketici güveni takip edilecek" yorumu yapıldı.

"Tutanaklar güvercin tonlu"