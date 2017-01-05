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DOLARDAN TARİHİ REKOR!

Dolardan tarihi rekor!

ABD Merkez Bankası'nın dünkü toplantı tutanakları sonrası düşen kur yeniden yükselişe geçti.

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3 Ocak'ta enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası yeni yılın ilk günlerinde 3.6050 ile rekorunu tazeleyen dolar/TL sonrasında düşüşe geçti.

Dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi tutanaklarının açıklanması sonrası düşüşünü sürdüren kur, sabah saatlerinde 3.55'i görmesinin ardından tekrar yükselişe geçti.

Dolar/TL 3.6403'ü görerek rekorunu tazeledi. Kur şu dakikalarda 3.62 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 3.80'den işlemde.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5840 lira, euronun satış fiyatı ise 3.7410 lira olmuştu.

Dün gece açıklanan Fed tutanaklarında, gelecek dönemde uygulanacak mali politikalara ilişkin risklere vurgu yapılması dikkati çekerken, gelecek birkaç yıldaki faiz artışlarının, inatla düşük seyreden verimlilik artışı, güçlenmeye devam eden dolar ve yavaş küresel büyüme gibi faktörler nedeniyle kademeli olacağı kaydedildi.

Analistler, Fed tutanaklarının ardından uluslararası piyasalarda doların değer kaybettiğini ifade ederek, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü verilerinin takip edileceğini kaydetti.

AA
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