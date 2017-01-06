DOLAR'I BIRAK EURO'YA BAK! ALDI BAŞINI GİDİYOR

Dolar'ı bırak Euro'ya bak! Aldı başını gidiyor

Dolar ve Euro güne yükselişle başladı.

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OHAL'in uzatılması ve artan terör saldırılarının etkisiyle 3.6401 liraya kadar çıkarak yeni rekorunu test eden dolar, haftanın son işlem gününe 3.62 liranın üzerinde başladı.

Doların yanında euro da hızla tırmanarak dün 3.8107 lira ile çıktığı yeni rekor düzeyin ardından, sabah ilk işlemlerde 3.8345 lira ile yeni rekor düzeye çıktı.
 

DHA
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