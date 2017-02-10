DOLARIN ALEVİ SÖNDÜ MÜ ?

Doların alevi söndü mü ?

Dolar/TL haftanın son gününde 3.68 seviyesinden işlem görüyor.

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Dolar/TL'de önceki gün başlayan gevşeme eğilimi sürüyor.

Kur haftanın son gününde 3.68 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 3.92'den işlemde.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.6890 lira, euronun satış fiyatı ise 3.9430 lira olmuştu.

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