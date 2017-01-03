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DOLARIN ATEŞİ ÇIKTI

Doların ateşi çıktı

Güne 3.53 TL seviyesinde başlayan dolar, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yükselişe geçti.

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Enflasyon verisi öncesinde 3.5380 seviyelerinde olan dolar enflasyon verisinin açıklanmasıyla 3.5811'e kadar yükseldi. Euro ise 3.73'ün üzerine çıktı.

Güne TL karşısında 3.5380 seviyesinden başlayan dolar, enflasyon verisinin açıklanmasıyla yükselişe geçti. Tüketici fiyatları endeksi'nin (TÜFE) Aralık'ta aylık yüzde 1.64, yıllık bazda da yüzde 8.53 artmasıyla dolar, yukarı yönlü harekete geçerek TL karşısında 3.5811'e kadar yükseldi. Euro ise 3.73'ün üzerine çıktı. Dolar şu sıralarda 3,5740'dan euro ise 3,7265'ten işlem görüyor.

 

İHA
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