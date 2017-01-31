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DOMATES SİMGESİNE SİLAHLI SALDIRI ! BAŞKAN ÇILDIRDI

Domates simgesine silahlı saldırı ! Başkan çıldırdı

Burdur'un Çavdır ilçesinde domates simgesine silahla zarar verildi. Belediye Başkanı Yavuz çılgına döndü.

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Burdur'un Çavdır İlçesi'ne bağlı Söğüt Beldesi girişindeki domates simgesine ateşli silahla zarar verildi. Belediye Başkanı Ak Partili Salih Yavuz, duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yılda yaklaşık 70 bin ton domates üretilen Çavdır'a bağlı Söğüt Beldesi'nin girişine belediye tarafından 6 ay önce üzerinde "Söğüt Belediyesi Hoşgeldiniz" yazısı ve domates simgesi bulunan tak yapıldı. Tak üzerindeki domates simgesine önce tabancayla, bir süre sonra ise av tüfeğiyle ateş edilerek zarar verildi.

Söğüt Belediye Başkanı Salih Yavuz, olaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Domates simgesi ve takın fotoğraflarına yer verdiği paylaşımında Başkan Yavuz, şu ifadelere yer verdi:

"Önce tabanca sıktılar yıkamadılar, şimdi ise iki el tüfek sıktılar yine yıkılmadı, ayakta sapa sağlam. Sözüm o, o... ç...'na, lav silahı sıkmazsan şerefsiz oğlu şerefsizsin. Herkesten özür diliyorum terbiyem müsaade etmedi. Bu silah Söğüt'ümüze sıkılan bir silah olduğu için yazdım."

Domates simgesine silahlı saldırı ! Başkan çıldırdı

DHA
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