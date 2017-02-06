DONALD TRUMP UYUŞTURUCUSU ELE GEÇİRİLDİ !

Donald Trump uyuşturucusu ele geçirildi !

Florida'da bir uyuşturucu baskınında "Donald Trump" uyuşturucusu yakalandı.

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Florida'daki bir uyuşturucu baskınında, şimdiye kadar bilinen maddelerden çok daha farklı görünen uyuşturucu paketleri ele geçirildi. Yakalanan 5500 eroin paketinin üzerinde Donald Trump'ın silüeti ve ismi bulunuyor.

Washington Post'un haberine göre, ABD'nin Florida eyaletinde ele geçirilen yeni bir uyuşturucu madde türü şaşkınlık yarattı. Altı aylık bir soruşturma ve takibin ardından, geçen ay 5500 paket uyuşturucu ele geçirildi. Paketlerin bazılarında ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın resmi var.

Florida Başsavcısı Pam Bondi, bunun bir şaka olmadığını açıklayarak, "Uyuşturucu satıcısına tek söylemek istediğim şey, bu paketlerin üzerine başkanın fotoğrafını koyarak büyük bir hata yaptıklarıdır. Bu büyük bir hata, çünkü Trump bu maddeyi sokaklardan temizlememizin en sert savunucusu olacaktır" diye konuştu.
 
'TRUMP, BİR PAKET DE OVAL OFİS İÇİN ALACAKTIR'
 
Pondi ayrıca, "Eminim ki Trump bütün bu süreç sona erdiğinde bu paketlerden birisini, iyi işler yaptığını hatırlatması için alıp Oval Ofis'e koyacaktır" dedi. Başsavcı Pam Bondi, geçen sene Trump'a ait bir vakıftan Cumhuriyetçi bir siyasi gruba yapılan bağış nedeniyle, kendisini başkanlık tartışmalarının içerisinde bulmuştu.

SİYASİ MESAJ MI?

Yetkiller bunun siyasi bir mesaj olup olmadığını henüz bilmiyor. Tek bildikleri, uyuşturucunun eyalete kim tarafından getirildiği: 46 yaşındaki Kelvin Scott Johnson. Johnson'ın uyuşturucu satıcılığından ve sahte sürücü ehliyetiyle araç kullanmaktan kayıtları bulunuyor. Eğer Johnson'ın suçlu olduğ

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