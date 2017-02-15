Dört ilde FETÖ operasyonu !

Uşak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen şüphelilerden Emel U, Ertuğrul B, Hacer M.Ş, Meltem A, Şerif A, Sema A.Ü, Ayşe K, Ahmet E, Mehmet D. ile Dündar C. "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırken, F.D.B, N.Ş.C, N.İ, Y.Ç. ve F.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen hafta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda görevden ihraç edilen 16'sı öğretmen 17 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin büyük bölümünün örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilmişti.