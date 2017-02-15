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DÖRT İLDE FETÖ OPERASYONU !

Dört ilde FETÖ operasyonu !

Dört ilde yapılan FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı.

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Uşak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen  operasyonda adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik  soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Uşak,  Afyonkarahisar, Kütahya ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda  gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye  gönderilen şüphelilerden Emel U, Ertuğrul B, Hacer M.Ş, Meltem A, Şerif A, Sema  A.Ü, Ayşe K, Ahmet E, Mehmet D. ile Dündar C. "terör örgütüne üye olmak" ve  "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırken, F.D.B, N.Ş.C, N.İ, Y.Ç. ve  F.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen hafta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda görevden ihraç edilen  16'sı öğretmen 17 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 2'si emniyetteki  işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin büyük bölümünün örgütün şifreli haberleşme programı  "ByLock"u kullandıkları iddia edilmişti.

AA
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