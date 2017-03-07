Drone'a önce taş attı, sonra ateş etti

ABD’nin Teksas eyaletinde bir kadın, evinden gizlice çekim yaptığını fark ettiği drone’a önce taş attı. Ardından içeri girdi, tabancasını alıp yeniden çıktı. Silahını doğrulttuğu an da kumanda eden kişi drone’u bölgeden uzaklaştırdı.