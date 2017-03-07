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DRONE'A ÖNCE TAŞ ATTI, SONRA ATEŞ ETTİ

Drone'a önce taş attı, sonra ateş etti

Evinin çevresinde drone uçurulduğunu gören bir kadın önce taş attı, ardından ateş etti.

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ABD’nin Teksas eyaletinde bir kadın, evinden gizlice çekim yaptığını fark ettiği drone’a önce taş attı. Ardından içeri girdi, tabancasını alıp yeniden çıktı. Silahını doğrulttuğu an da kumanda eden kişi drone’u bölgeden uzaklaştırdı.

 

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