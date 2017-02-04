DSP DE REFERANDUMDA VERECEĞİ OYU AÇIKLADI

DSP de referandumda vereceği oyu açıkladı

Saadet Partisi'nden sonra Demokratik Sol Parti (DSP) de referandumda kullanacakları oyu açıkladı.

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Genel Başkan Önder Aksakal, "DSP, halkın önüne getirilecek olan referandum sandığından kahverengi oyların çoğunlukla çıkması için halkımızla buluşacak ve böyle bir dayatmaya karşın tüm örgütleriyle 'hayır' denilmesi için var gücüyle çalışacaktır" dedi.

Ülkenin siyasi tarihinde yaşanılan antidemokratik dönemlerin ardından, bugün demokrasinin topyekun ortadan kaldırılması tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını öne süren Aksakal, "Demokratik Sol Parti olarak karşı durduğumuz konu, antidemokratik seçim yasasıyla oluşturulmuş ve toplumun gerçek yapısının temsil edilmediği bir Meclis eliyle tamamen 'hakim gücün' iradesi tahtında oluşturulmuş değişiklikler sistematiğinin Türkiye halkına kabul ettirilmeye çalışılmasıdır." ifadesini kullandı.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" anlayışının sadece Meclisteki seçilmiş milletvekillerin iradesini değil, kuvvetler ayrılığı prensibinin ana ayaklarının tümünün iradesini beraberinde barındırdığını belirten Aksakal, "Yürütmenin başı cumhurbaşkanı olabilir ama egemenlik bir cumhurbaşkanının tek satırlık imzasına mahkum edilemez." dedi.

Aksakal, anayasa değişikliğinin milleti birey ve yurttaş olmaktan çıkarıp "teba, kul" statüsüne indirgeyecek bir yetki gücü ortaya çıkaracağını savunarak, "Bu kabul edilemez. Zira sorun bugün iş başında olan cumhurbaşkanından ziyade yerine seçilecek olanın elde edeceği sınırsız yetkilerle neler yapabileceğidir. Bugünkü cumhurbaşkanı, 'tek millet tek devlet tek dil' diyor. Yerine gelen, 'her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık' derse ne olacak?" şeklinde konuştu. 

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