DSP'DE LİDERLİK KOLTUĞUNA ADAYDI ! ŞİMDİ İSE...

DSP'de liderlik koltuğuna adaydı ! Şimdi ise...

DSP'nin, 2010 yılındaki kurultayında genel başkanlığa aday olan Erol Özavcı, ''Evet'' kampanyası için Türkiye turuna çıktı.

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DSP'nin, 2010'daki olağan kurultayında genel başkan adaylarından Erol Özavcı, Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda "Evet"  kampanyasına destek olmak amacıyla Türkiye turuna çıktı.

İzmit ilçesinde AA muhabirine açıklama yapan Özavcı, anayasa  değişikliğine dair yapılacak referandumda, "Evet kampanyasına destek vermek için  Türkiye'yi karış karış gezeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi kalkındırmak için mücadele verdiğine  vurgu yapan Özavcı, "Ben daha iyi, güçlü bir Türkiye olmasını istiyorum. Eski DSP  genel başkanı adayı olarak, vatanımı, milletimi sevdiğim için 'Evet' demek için  Türkiye'yi karış karış geziyorum." ifadelerini kullandı.

Özavcı, ülke vatandaşlarının "her şeyinin bir olduğuna" işaret ederek,  "Üç dönemdir Türkiye'yi geziyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip  Erdoğan'a destek için Türkiye'yi gezmiştim. 'Ben Türk'üm, Kürt'üm, Laz'ım,  Arap'ım, Romen'im' yazısıyla en önemlisi 'Biz Türkiyeyiz' yazısıyla yollara   çıkıyorum." şeklinde konuştu.

Referandum sürecinde hava şartlarına bağlı olarak 50'den fazla şehir  gezmeyi planlayan Özavcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı, "Referanduma Evet"  yazısı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla kaplı otomobiliyle Sakarya'ya hareket  etti.

Kocaeli'de yaşayan Özavcı, başkanlık sistemine destek amacıyla daha  önce de Türkiye turuna çıkmıştı.

AA
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