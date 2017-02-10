Dubai Şeyhi'nin AVM'sine içki ruhsatı istediği iddia edildi

Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşid el Maktum'un, Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde Çamlıca eteklerinde 66 dönümlük arazide yaptığı otel, rezidans ve AVM'den oluşan Emaar Square projesinin inşaatı tamamlanmak üzere. Otel ve rezidansın 2018'de teslim edilmesi hedeflenirken Türkiye'nin en büyüğü olması planlanan 491 mağazalık AVM'nin ise önümüzdeki günlerde açılması planlanıyor. Alkol satışının katı kurallara bağlı olduğu Dubai'nin şeyhi El Maktum, Türkiye'deki AVM'sinde alkol satmaya karar verdi. Bunun için Emaar Libadiye Gayrimenkul A.Ş, içki ruhsatı almak üzere 27 Aralık 2016'da AK Partili Üsküdar Belediyesi'ne başvurdu. Kaymakamlıktan da konuyla ilgili görüş istendi. Kaymakalık, içki ruhsatı verilmesini uygun buldu. 31 Ocak'ta da Üsküdar Belediyesi'nin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, “içkili yer bölgesi” teklifini hazırlayıp belediye meclisine sundu. Teklifte, Emaar Square AVM'nin bulunduğu alanın, Akaysa AVM de dâhil edilerek “içkili yer bölgesi” listesine alınması istendi. Teklif, 6 Şubat'ta meclis tarafından Hukuk-Çevre ve Sağlık komisyonlarına havale edildi. Eksiklikler giderildikten sonra teklifin önümüzdeki ay meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

"RANT GÖZLERİNİ KARARTTI"

Teklife tepki gösteren CHP'li Meclis Üyesi Nezih Küçükerden, 2 dönemdir yani yaklaşık 7 yıldır belediye meclisinde içki ruhsatı verilmediğini ve mevcut içki ruhsatlarının bile yenilenmediğini bu yüzden esnafın mağdur edildiğini vurguladı. Küçükerden, teklife “Birçok yere talep etmelerine karşın içki ruhsatı hiç verilmedi. Şimdi öyle bir rant var ki AKP'liler dini, imanı bir tarafa bırakıp olaya ‘duygusal' olarak baktılar” diyerek tepki gösterdi.

"600 BİN METRAKARE EMSAL DIŞI"

66 bin metrekarelik araziye 198 bin metrekare inşaat yapma hakkı bulunan şeyh, bu hakkı 600 bin metrekare aşarak 800 bin metrekare inşaat yaptı. 2015'te tamamlanacağı açıklanan 46 katlı ofis ve otel ile toplam 1000 konutluk blokların teslimi ise 2018 yılına sarktı.