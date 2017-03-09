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DUDAKLARI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Dudakları herkesi şaşırttı

İngiliz reality şov programında ünlenen Charlotte Crosby'nin sosyal medyadan paylaştığı bir video herkesi şaşırttı.

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İngiliz reality şov programında üne kavuşan Charlotte Crosby, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şişmiş dudaklarıyla dikkati çekti.

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Charlotte Crosby, snapchat hesabından 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı. Ancak ünlü ismin mesajıyla ilgilenen pek olmadı. Zira 1990 doğumlu magazin yıldızı, aşırı şişmiş dudakları ile Gündem oldu.

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Daha önce burun estetiği operasyonu geçiren ve dudaklarına dolgu yaptıran Crosby, 'estetik bağımlısı' olduğu yönündeki eleştirilere maruz kalıyor. 26 yaşındaki yıldız ise iddiaları reddediyor.

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