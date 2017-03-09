Dudakları herkesi şaşırttı

İngiliz reality şov programında üne kavuşan Charlotte Crosby, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şişmiş dudaklarıyla dikkati çekti.

Charlotte Crosby, snapchat hesabından 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı. Ancak ünlü ismin mesajıyla ilgilenen pek olmadı. Zira 1990 doğumlu magazin yıldızı, aşırı şişmiş dudakları ile Gündem oldu.





Daha önce burun estetiği operasyonu geçiren ve dudaklarına dolgu yaptıran Crosby, 'estetik bağımlısı' olduğu yönündeki eleştirilere maruz kalıyor. 26 yaşındaki yıldız ise iddiaları reddediyor.