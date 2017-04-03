DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPAN ÜNLÜ ÇİFTTEN ŞOK HABER

Düğün hazırlığı yapan ünlü çiftten şok haber

Bu yaza evlilik hazırlığı yapan Volkan Babacan ile Burcu Erçil ayrıldı.

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Nuran-Cevdet Erçil’in kızı Burcu Erçil ile Medipol Başakşehir kalecisi Volkan Babacan’ın arkadaşlığı, geçen yıl aşka dönüşmüştü. Milli yıldız, Ağustos 2016’da sosyetik güzele Göcek’te evlenme teklif etmiş, nişan yüzükleri takılmıştı. Bu yaz evleneceklerdi. Düğün, Türkiye’nin Haziran’da Kosova ile oynayacağı maçtan sonra yapılacaktı.

Posta Gazetesi'nden Halil Kalmuk'un haberine göre; Volkan Babacan’ın adı önceki gece bir dedikoduya karıştı. Tepebaşı’ndaki Soho House’da kumral bir güzelle eğlendiği söylendi.

Volkan Babacan, ihanet iddiasını reddetti. Yakınlarına yanındaki genç kızın sadece arkadaşı olduğunu söyledi. Ne var ki, nişanlısı Burcu Erçil’i ikna etme konusunda başarılı olamadı. Burcu Erçil'in, çevresine bu işin artık geri dönüşünün olmadığını belirttiği, terk ettiği Volkan’a ikinci bir şans vermeyeceğini söylediği ileri sürüldü.

Posta
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