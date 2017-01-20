Düğün yapacaktı patron oldu !

Hatay'da 3 yıllık nişanlısıyla düğün yapabilmek için gelirini artıracak iş arayışına giren Metin Bebek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Genç Çiftçi Hibe Projesi" sayesinde kültür mantarı yetiştiriciliğinde kendi işinin patronu oldu. Bebek "Baharda Allah nasip ederse düğünüm var, inşallah düğünümü kendim yapacağım. Düğün eşyalarımızı da yavaştan almaya başladık" dedi.

Nişanlısına en güzel düğünü yapmak için gelirini artırmak amacıyla girdiği arayışta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'yle tanışan 30 yaşındaki Metin Bebek, aldığı hibe desteğiyle kendi işinin patronu olurken, düğün hazırlıklarını da yapmaya başladı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan ve izolasyon işlerinde çalışan Bebek, yaklaşık 3 yıl önce sevdiği kızla nişanlandı.

Nişanlısına en güzel düğünü yapmak için daha çok kazanması gerektiğini düşünen ve bu yüzden Ankara'ya gidip düğün masrafları için çalışmayı planlayan Bebek, bir arkadaşının yaptığı kültür mantarı yetiştiriciliğinden iyi gelir elde ettiğini öğrenince bu işe girmeye karar verdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesine başvuran ve aldığı 28 bin 800 liralık hibeyle kendi işini kuran Bebek, kısa sürede kültür mantarı yetiştiriciliğinde işinin patronu olmayı başardı.

Yaklaşık 105 metrekare alanda kurduğu depoda kültür mantarı yetiştiren Bebek, ayrıca istihdam sağlıyor.

İlk hasadını alan Bebek, gözü gibi baktığı mantarlarının kazancıyla hayalindeki düğünü yapmak için de hazırlıklara başladı.

Bebek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje sayesinde hem işinin patronu olduğunu hem de hayallerine kavuşacağını söyledi.

Devletten aldığı hibenin üzerine koyduğu yaklaşık 10 bin lirayla kültür mantarı yetiştirmeye başladığını ifade eden Bebek, şöyle devam etti:

"Köyde bir arkadaşım vardı, böyle klimasız fansız, ısıtmasız bir ortamda iki ton kadar kompost alıp kültür mantarı yetiştirmeye başladı. Ben de ona yardım ettim, baktım çok güzel yetiştiriyor, güzel de satışı var, dedik biz de girelim bu işe. Sonra 2016 yılında devletin çıkarttığı hibe desteğine ben de başvurdum. Çok şükür bize de hibe çıktı ve modern şartlarda burayı yaptık. Önce depomu yaptım sonra kompostlarımı getirttim. Şimdi de çok şükür ilk hasadımızı yapmaya başladık."

Yaptığı üretimle yıllık 40-50 bin lirası arası gelir beklediğini, bunun da düğünü için yeterli olacağını aktaran Bebek, "Baharda Allah nasip ederse düğünüm var, inşallah düğünümü kendim yapacağım. Düğün eşyalarımızı da yavaştan almaya başladık." diye konuştu.

Bebek, köyündeki 4 kadına da istihdam sağladığını ifade ederek, "Ben hiç bu kadarını hayal etmemiştim, Allah devletimizden razı olsun bize böyle imkanlar sunduğu için." dedi.