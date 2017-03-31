Düğün yerine karakola gittiler

Adana'da bir kişi, gelin arabası olarak kullanılacak otomobiline, başka bir araca ait plakayı takınca, polis tarafından yakalanarak karakola götürüldü.

Emniyet müdürlüğü haber merkezinden Ceyhan istikametinden kente giriş yapan gelin arabası olarak süslenmiş 01 DP 877 plakalı bir otomobilin, plakasının başka bir araca ait olduğu ve olası terör saldırılarında kullanılabileceği anonsu üzerine şehir girişinde ve çıkışında önlem alındı.

Otomobili D-400 Karayolu Asri Mezarlık önünde durduran ekipler, otomobildeki biri kadın iki erkeği indirerek araçta arama yaptı. Otomobildekilerin Genel Bilgi Taraması'nı da yapan ekipler herhangi bir olumsuzluk olmadığını tespit etti.

Otomobilin plakasını ve şase numarasını da sorgulatan ekipler, aracın mavi renkli başka bir otomobile ait olduğunu belirledi.

Polis tarafından ifadesi alınan araç sürücüsü Ahmet Asutay, "Arabayı Suriyeli birinden 12 bin 500 liraya aldım. Evraklarını tamamladım ancak maddi imkansızlıklardan dolayı plaka çıkartamadım. Ben de Şanlıurfa'dan Tarsus'taki akrabamızın düğününe gitmek için başka bir aracın plakasını taktım." dedi.

Polis ekipleri tarafından Akıncılar Polis Merkezi'ne götürülen otomobilin trafikten men edileceği öğrenildi.