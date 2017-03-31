YEREL HABERLER
Adana Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

DÜĞÜN YERİNE KARAKOLA GİTTİLER

Düğün yerine karakola gittiler

Adana'da bir kişi, gelin arabasına başka bir plaka takınca düğün yerine karakola götürüldü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Adana'da bir kişi, gelin arabası olarak kullanılacak otomobiline, başka bir araca ait plakayı takınca, polis tarafından yakalanarak karakola götürüldü.

Emniyet müdürlüğü haber merkezinden Ceyhan istikametinden kente giriş yapan gelin arabası olarak süslenmiş 01 DP 877 plakalı bir otomobilin, plakasının başka bir araca ait olduğu ve olası terör saldırılarında kullanılabileceği anonsu üzerine şehir girişinde ve çıkışında önlem alındı.

Otomobili D-400 Karayolu Asri Mezarlık önünde durduran ekipler, otomobildeki biri kadın iki erkeği indirerek araçta arama yaptı. Otomobildekilerin Genel Bilgi Taraması'nı da yapan ekipler herhangi bir olumsuzluk olmadığını tespit etti.

Otomobilin plakasını ve şase numarasını da sorgulatan ekipler, aracın mavi renkli başka bir otomobile ait olduğunu belirledi.

Polis tarafından ifadesi alınan araç sürücüsü Ahmet Asutay, "Arabayı Suriyeli birinden 12 bin 500 liraya aldım. Evraklarını tamamladım ancak maddi imkansızlıklardan dolayı plaka çıkartamadım. Ben de Şanlıurfa'dan Tarsus'taki akrabamızın düğününe gitmek için başka bir aracın plakasını taktım." dedi.

Polis ekipleri tarafından Akıncılar Polis Merkezi'ne götürülen otomobilin trafikten men edileceği öğrenildi.

 

 

AA
357
-
Aşk Uykusu filminde cesur sahnelerAşk Uykusu filminde cesur sahneler
Alaattin Çakıcı'ya bir hapis cezası daha !Alaattin Çakıcı'ya bir hapis cezası daha !
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi hayatını kaybettiŞehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi hayatını kaybetti
Merkel'den Türkiye'ye övgü dolu sözlerMerkel'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
İşte insanlığın gerçekten öldüğünün kanıtıİşte insanlığın gerçekten öldüğünün kanıtı
Ortaokulda kan aktı ! Akılalmaz kavgaOrtaokulda kan aktı ! Akılalmaz kavga
Adana'daki katliamdan yasak aşk çıktıAdana'daki katliamdan yasak aşk çıktı
Amerika'da pandoranın kutusu açılıyorAmerika'da pandoranın kutusu açılıyor
Et yiyen dev örümcek ile kedinin ölüm kalım mücadelesiEt yiyen dev örümcek ile kedinin ölüm kalım mücadelesi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS