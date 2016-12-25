Düğünde "Arda ile Aslıhan" krizi

Model ve oyuncu Açalya Samyeli Danoğlu, bir süredir beraberlik yaşadığı işadamı Erman Ademoğlu ile evlendi.

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre önceki akşam Paris’teki Shangri La Hotel’de düzenlenen düğünde ünlü çifti dostları yalnız bırakmadı.

Aralarında Arda Turan, Özlem-Saffet Ulusoy ve RLTY NYC'nin kurucusu Emir Bahadır'ın da bulunduğu yaklaşık 70 kişi düğüne katıldı.

Arda Turan ile yolları ayrılan Aslıhan Doğan'ın ise yakın arkadaşlarının düğününe katılmadığı ortaya çıktı.

Sosyetik güzelin düğüne katılmamasının sebebi ise Arda Turan olduğu öne sürüldü.