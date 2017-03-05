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DÜĞÜNDE ''HALAY BAŞI'' KAVGASI: 6 YARALI

Düğünde ''halay başı'' kavgası: 6 yaralı

Şanlıurfa'da bir düğünde ''halay başı'' olma yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'da bir düğüne katılan davetliler arasında, "halay başı" olma nedeniyle çıkan taşlı- sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Meydandaki düğüne katılan davetliler arasında iki grup arasında halayın başı olma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, iki grubun yakınlarının da dahil olmasıyla taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Düğünde ''halay başı'' kavgası: 6 yaralı

İhbar üzerine gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, hafif yaralanan 6 kişi tedavi için hastanelere götürüldü. Kavgaya karışanları tespit etmeye çalışan jandarmanın soruşturması sürüyor.

Düğünde ''halay başı'' kavgası: 6 yaralı

DHA
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