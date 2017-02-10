SON DAKİKATSK'DAN RUSYA'YA CEVAP: KUVVETLERİMİZ 10 GÜNDÜR AYNI YERDE
  • TSK'dan Rusya'ya yanıt: ''Mehmetçik 10 gündür oradaydı''
  • İstanbul'da yayınevine kar maskeli saldırı
  • Erdoğan Anayasa değişikliği teklifini onayladı
  • Rusya'dan şok açıklama: O koordinatları Türkiye verdi
  • İşçi başı 666 TL destek müjdesi
YEREL HABERLER
İzmir Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

DÜĞÜNDEKİ 1 DOLAR 103 GÜN SONRA TAHLİYE ETTİRDİ

Düğündeki 1 dolar 103 gün sonra tahliye ettirdi

FETÖ soruşturmasında çekmecesinde 1 dolar bulunan ve 103 gündür tutuklu olan kişiyi düğün görüntüleri kurtardı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İzmir'de, FETÖ soruşturması kapsamında iş yerindeki çekmecesinde 1 dolar bulunan ve tutuklanan muhasebeci, 1 doların oğlunun sünnet düğününde atılan dolar olduğu ortaya çıkınca tahliye edildi

İzmir'deki FETÖ soruşturmasında, iş yerinde 1 dolar bulunan muhasebeci E.D., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aylardır cezaevinde olan muhasebecinin avukatı Taşkın Kangal ise daha sonra müvekkilinin çekmecesinden çıkan bir doların, oğlunun düğününde atılan bir dolar olduğunu belirtip düğün resmini delil olarak soruşturma savcısına sundu. Yapılan kriminal incelemede, düğün fotoğrafında havada görülen bir doların, çekmecede çıkan bir dolar ile aynı olduğu, F serisi ile bir ilgisinin bulunmadığı tespit edildi. Gelen rapor üzerine savcı, 103 gün sonra muhasebecinin tahliyesine karar verdi.

"Düğünde atılan bir dolar olduğunu savunduk"

Öncelikle müvekkilinin beyanlarına inandığını, daha sonra düğündeki bir doların bulunduğu resmin incelenmesi için büyük mücadele verdiğini belirten Avukat Taşkın Kangal, "Müvekkilim oğlunun sünnet düğününde atılan bir doları hatıra olarak çekmecesinde saklamış. FETÖ olayları nedeniyle kendisinin adı polise verilmiş. İş yerine yapılan baskında çekmeceden bir dolar çıkınca mahkeme tutuklama kararı vermiş. Biz çekmecede bulunan bir doların, düğünde atılan bir dolar olduğunu savunduk. Yapılan inceleme sonucu haklılığımız ortaya çıktı" dedi.

İHA
663
Terör propagandası yapan er tutuklandıTerör propagandası yapan er tutuklandı
Ülkü Ocakları'ndan CHP'li Özel'e tepki !Ülkü Ocakları'ndan CHP'li Özel'e tepki !
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflarRus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
FETÖ sanığından hakime FETÖ suçlaması !FETÖ sanığından hakime FETÖ suçlaması !
Yeni doğan torununu satmaya çalıştı !Yeni doğan torununu satmaya çalıştı !
Güney Afrika'da FETÖ'nün silah şirketi tartışılıyorGüney Afrika'da FETÖ'nün silah şirketi tartışılıyor
Başbakan Yıldırım'dan sürpriz görüşmeBaşbakan Yıldırım'dan sürpriz görüşme
CHP'li Elif Doğan Türkmen'in oda krizi !CHP'li Elif Doğan Türkmen'in oda krizi !
Kredi kartlarında tarihi rekorKredi kartlarında tarihi rekor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS