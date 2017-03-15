Dükkanının ismini Hollanda'ya tepki için değiştiriyor

Aksaray'da bir işletmeci, Hollanda'nın skandal tavrına tepki göstermek amacıyla iş yerinin "Amsterdam Pide" yazılı tabelasını kaldırdı. İşletmeci Kaplan, "Hollanda'nın bakanımıza ve Türk vatandaşlarımıza yaptığı çirkin saldırıyı eşimle izledik. Köpeklerle, atlarla vatandaşlarımıza saldırmaları bizi çok etkiledi" dedi.

Kalealtı Caddesi'nde eşi İclal ile pide satışı yapan Servet Kaplan, Hollanda'nın skandal tavrı sonrası iş yerinin ismini değiştirmeye karar verdi.

Bunun üzerine 20 yıldır kullandığı "Amsterdam Pide" isminin yazılı olduğu tabelayı kaldıran Kaplan, dükkanının camına 'Önce vatan. Hollanda'ya tepkimizi göstermek için 20 yıllık ismimizi değiştiriyoruz' yazılı tabela astı.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babasının Hollanda'da emekli olması nedeniyle, 20 yıl önce iş yerlerinde "Amsterdam" ismiyle hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Hollanda'nın Bakan Kaya ile Türk vatandaşlarına yönelik tavrını kınadıklarını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Hollanda'nın bakanımıza ve Türk vatandaşlarımıza yaptığı çirkin saldırıyı eşimle izledik. Köpeklerle, atlarla vatandaşlarımıza saldırmaları bizi çok etkiledi. Bizim ülkemiz asla böyle bir şey yapmazdı. Eşimle beraber oturuyorduk. Haberleri izledikten sonra birbirimize baktık. 20 yıldır kullandığımız 'Amsterdam' ismini değiştirme kararı aldık. Reklamcı arkadaşları aradım. Bir reklamcı yaptığım bu isim değişikliğine destek de oldu. Yapacağı tabeladan kar payı almayacağını söyledi. Bizim için maddiyat önemli değil. Tabelanın siparişlerini verdim. İsmini değiştiriyorum."

YENİ TABELA BİR HAFTA SONRA ASILACAK

Kaplan, iş yerinin yeni isminin bulunduğu tabelanın yapımının, bir hafta sonra tamamlanacağını bildirdi. İclal Kaplan ise "Orada bir bakandan ziyade, bir bayanın böyle bir saldırıya maruz kalması bizi çok üzdü. Eşimle de ortak karar aldık. Çünkü bakanımıza yapılan hakaret bize yapıldı." dedi.