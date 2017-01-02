Dul-yetime de promosyon müjdesi

Memurlardan sonra emekliler için de promosyon dönemi başladı. Emekliler maaşlarının yattığı bankalardan promosyon alma imkanına kavuştu. 3 yıllık dönem için promosyon tutarı maaşı bin liranın altında olan emekliler için 300, bin ile 2 bin lira arasında olanlar için 375, 2 bin liranın üstünde olanlar için de 450 lira olarak belirlendi. Bu rakamlar taban tutar olacak. Bankalar bu tutarların altında promosyon ödemesi yapamayacak. İsteyen banka, bu tutarlardan daha fazlasını da verebilecek. Promosyon düzenlemesinden emeklilerin hak sahipleri de yararlanabilecek. Vefat eden emeklilerin maaşlarını alan eş ve çocuklarına da promosyon ödemesi gerçekleştirecek. Dul ve yetimler de maaşa göre belirlenen promosyon tutarını alacak. Emekliler ve hak sahipleri, promosyon anlaşması yapılan bankalar arasından çalışacakları bankaları tercih edecek. Emeklilere promosyonun yanı sıra, maaşının tamamını ATM'den tek seferde ücretsiz çekebilme imkanı sağlanacak. Emekli maaş hesapları için hesap işletim ücreti muafiyeti verilecek. Promosyon ödemelerinin, sistemsel geliştirmelerin tamamlanmasını takiben Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre belirlenecek tarihlerde Şubat 2017'den itibaren başlaması öngörülüyor.

ALMAYAN EMEKLİ KALMAYACAK



Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alan her dosya muhatap olduğu karşılığındaki rakamı mutlaka alacaktır. Emeklilerimiz bu rakamı hangi bankadan almak istiyorlarsa oradan alacaklardır. Hiçbir emeklimiz 'Promosyon hakkımı alamıyorum' diyemeyecek" ifadesini kullandı. Her emeklinin mutlaka promosyon alacağını aktaran Müezzinoğlu, "Şayet farklı bankalar, şu anda verdiğimiz rakamların üzerinde bir rakam vermeyi de önerirlerse, emeklimizin o tercihi de var. Belirlenen tutar tabandır. Bunun altında olmayacak. Bu rakamı kabul eden tüm emeklilerimize Bankalar Birliği'nin üyesi bankalarımız bu rakamları verecek" dedi.

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