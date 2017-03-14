Duman grubuna soğuk duş ! ''Bu rezilliği durdurun''

“Bu rezilliği durdurun” başlığıyla yayınlanan haberde, Mustazaflar Cemiyeti’nin, Duman grubunun Van’da yapacağı konserle ilgili açıklamasına yer verildi. Haberde “Mustazaflar Cemiyeti Van Şubesi tarafından yapılan açıklamada, 'Duman Grubu'nun pazar günü vermeyi planladığı konserden dolayı, Van'ın rezil şarkılarla kirletilmesine, duman altında bırakılmasına izin verilmemesi gerektiği belirtildi” ifadeleri kullanıldı.

“KENDİMİZE GÖREV ADDEDİYORUZ”

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Duman adlı müzik gurubu ilimizde pazar günü bir konser verecektir. Ancak bizler iman şuuru ve imtihan bilinciyle her Müslümana bir konuda taşıdığımız sorumluluğu söz konusu etkinlik sebebiyle bir daha hatırlamayı kendimize görev addediyoruz. Değerli halkımızın şunu bilmesi isteriz ki; Batı'da son yıllarda revaçta olan 'İslamofobia'yı yaşadığımız topraklara ihraç etmek isteyen bazı çevreler bu konuda şarkı bestelerinde, görsel-işitsel medya araçlarında, karikatürlerde olmak üzere, her platformda dini değerlerimize, inancımıza karşı bir saldırı ve aşılama kültürü oluşturma gayreti içerisinde bulunmaktadırlar. Bunun bir örneğini de 'Duman' adlı müzik gurubu ortaya koymuştur.

Duman Grubu'nun İhlas Süresi'ni konu edinen ve çok tepki gören 'rezil' isimli şarkısını şimdiye kadar albümünden çıkarmadığı ve özür dilemediği belirtilen açıklamanın devamında ise ‘Adı anılan müzik gurubu 'rezil' adlı şarkısında Kur'an-ı Mübin'in İhlas Süresi'nin 3 ayetinin kelimelerini değiştirerek ve 'lemyelidvelemyuled' ifadesini, 'lemyelid ve löp yutar' şeklinde telaffuz etmişti. Açık bir şekilde Müslümanın en büyük değeri ve kaynağı olan kutsal kitabını aşağılamaya çalışmıştır. Adı anılan grup şimdiye kadar söz konusu şarkıyı albümlerinden çıkarmadığı gibi bu konuda bir özür beyanında da bulunmamıştır."