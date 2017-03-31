DÜNYA BASINI: ''ANKARA'DA ANLAŞMA YOK''

Dünya basını: ''Ankara'da anlaşma yok''

ABD Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretini yabancı basın bu şekilde duyurdu.

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ABD'de Donald Trump döneminin başlamasıyla Türkiye'ye yapılan en üst düzey ziyaret dün gerçekleşti, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson sırasıyla Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve son olarak da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açma ihtimali bulunan seyahatte, Washington yönetimi bir önceki Obama döneminden farklı bir adım atılmayacağı sinyalini verdi.

Ziyaret dünya medyasında geniş yer buldu. Amerikan Washington Post gazetesi, IŞİD'e karşı savaştaki roller için ABD ve Türkiye'nin gerildiğini başlığına taşıdı.

'Tansiyonu düşürmekte başarısız...'

Los Angeles Times'ın başlığı, 'Tillerson ve Türkler, IŞİD'e karşı atılacak bir sonraki adım için anlaşamadı' oldu.

Tillerson'ın sözlerini başlık yapan İngiliz The Guardian gazetesi, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de yeni seçeneklerle yüz yüze gelebileceğini yazdı.

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi ise, haberi 'Tillerson Türkiye ile tansiyonu düşüremedi' başlığıyla verdi. Ankara'dan bazı diplomatların görüşlerine yer veren gazete, ziyaretin hayal kırıklığı olarak nitelendiğini belirtiyor. Financial Times'a göre, ABD Dışişleri Bakanı ile Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'nun basın toplantısında havadaki gerilim belirgin bir şekilde hissedildi.

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