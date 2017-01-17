DÜNYA BASINI OPERASYONU ''SON DAKİKA'' DUYURDU

Dünya basını operasyonu ''son dakika'' duyurdu

Reina saldırganının yakalandığı operasyon dünya basınında geniş yankı buldu.

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Dünyanın en büyük haber organları, Reina saldırganının yakalanmasını flaş haber olarak duyurdu.

'İstanbul gece kulübü saldırganı yakalandı' başlığını kullanan BBC, saldırganın İstanbul'da ele geçirildiğini okuyucularına aktardı.

CNN, 'İstanbul polisi, yılbaşı saldırganını gözaltına aldı' dedi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 'İstanbul'da 39 kişiyi öldüren gece kulübü saldırganının yakalandığı bildiriliyor' cümlesiyle haberi sundu.

'Gece kulübü saldırganı İstanbul'da yakalandı' diyen Reuters, IŞİD'in yılbaşında gerçekleşen saldırıyı üstlendiğini hatırlatıyor.

Al Jazeera English de, Türk medyasına dayandırdığı haberinde saldırganın İstanbul'da yakalandığını vurguladı.

The Guardian, son dakikasında 'Türk yetkililer, İstanbul gece kulübü saldırganının gözaltına alındığını bildiriyor' ifadesine yer verdi.

Teröristin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafını kullanan Daily Mail, saldırganın Reina'ya sadece 40 kilometre uzaklıkta ortaya çıkarıldığını belirtiyor.

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