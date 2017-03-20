Dünya bu görüntüyü konuşuyor !

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Beyaz Saray ziyareti dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Merkel'in yanında oturan Ivanka Trump'a bakışı sosyal medyada çok konuşuldu. Trump'ın ise kızı Ivanka'yı Merkel'in yanına oturtarak, "Benimle diyaloğu ancak kızım üzerinden kurabilirsin" mesajı verdiği iddia edildi.

Trump'ın el sıkışmayı reddetmesinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel bu kez de ABD Başkanı'nın kızı Ivanka Trump'a bakışlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da kabul ettiği Merkel'in yanında Trump'ın kızı Ivanka Trump da yer aldı.

Resmi bir unvanı bulunmamasına rağmen Merkel'in hemen yanında oturan Ivanka Trump'a Almanya Başbakanı'nın bakışları dikkat çekti.

Ivanka Trump'ın yanına oturduğunu gören Merkel, bir süre sorgulayan bakışlar atsa da daha sonra Ivanka ile sohbet etmeye başladı.

Trump'ın Merkel'e kızı üzerinden mesaj verdiği iddia ediliyor. Donald Trump'ın Merkel'e, "Benimle diyaloğu ancak kızım üzerinden kurabilirsin" mesajını verdiği ileri sürülüyor.