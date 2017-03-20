  • Gıda Bakanlığı: 112 üründe GDO tespit edildi
  • Çıplak fotoğraflarını paylaşan kadın memur açığa alındı
  • Başbakan'ın davetine Gül ve Davutoğlu gelmedi
  • 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzde şok ayrıntı
  • ''AK Parti'nin son anketinde Evet %50'yi geçemedi''

DÜNYA BU GÖRÜNTÜYÜ KONUŞUYOR !

Dünya bu görüntüyü konuşuyor !

Almanya Başbakanı Merkel'in ABD ziyaretinde çekilen bir fotoğraf büyük olay oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Beyaz Saray ziyareti dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Merkel'in yanında oturan Ivanka Trump'a bakışı sosyal medyada çok konuşuldu. Trump'ın ise kızı Ivanka'yı Merkel'in yanına oturtarak, "Benimle diyaloğu ancak kızım üzerinden kurabilirsin" mesajı verdiği iddia edildi.

58cfbcb1c03c0e2bb03e2ca1.jpg

Trump'ın el sıkışmayı reddetmesinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel bu kez de ABD Başkanı'nın kızı Ivanka Trump'a bakışlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da kabul ettiği Merkel'in yanında Trump'ın kızı Ivanka Trump da yer aldı.

Resmi bir unvanı bulunmamasına rağmen Merkel'in hemen yanında oturan Ivanka Trump'a Almanya Başbakanı'nın bakışları dikkat çekti.

Ivanka Trump'ın yanına oturduğunu gören Merkel, bir süre sorgulayan bakışlar atsa da daha sonra Ivanka ile sohbet etmeye başladı.

58cfbcdac03c0e2bb03e2cae.jpg

Trump'ın Merkel'e kızı üzerinden mesaj verdiği iddia ediliyor. Donald Trump'ın Merkel'e, "Benimle diyaloğu ancak kızım üzerinden kurabilirsin" mesajını verdiği ileri sürülüyor.

58cfbce7c03c0e2bb03e2cb0.jpg

560
-
İşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın esnafİşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın esnaf
Merkel, Trump'a Türkiye'yi şikayet edince...Merkel, Trump'a Türkiye'yi şikayet edince...
Avrupa'daki Türklere ''gidin'' dedi !Avrupa'daki Türklere ''gidin'' dedi !
Erdoğan: ''Bu Gazi Mustafa Kemal'e hakarettir''Erdoğan: ''Bu Gazi Mustafa Kemal'e hakarettir''
Samsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddiaSamsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddia
Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!
Melih Gökçek’ten çarpıcı açıklamalarMelih Gökçek’ten çarpıcı açıklamalar
''Cübbeli Ahmet'in suyu ısındı, kellesi kopacak''''Cübbeli Ahmet'in suyu ısındı, kellesi kopacak''
Fuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdüFuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdü
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS