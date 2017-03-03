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DÜNYA ÇAPINDA ÇOK SAYIDA ARACINI GERİ ÇAĞIRIYOR

Dünya çapında çok sayıda aracını geri çağırıyor

Otomobil devi Mercedes-Benz, dünyada çok sayıda aracını geri çağırıyor.

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Otomobil devi Mercedes-Benz, dünya çapında çok sayıda aracı aşırı ısınma sorunu nedeniyle geri çağırıyor.

Mercedes'ten yapılan açıklamada, otomobillerin motorun çalıştırılması esnasında aşırı ısınma nedeniyle yangın tehlikesi bulunduğu için geri çağırılacağı bildirildi. Söz konusu sıkıntıdan dünya çapında ne kadar otomobilin etkilendiği konusunda kesin sayı verilmezken, Bild gazetesi bir milyon dolayında aracın arızalı olduğunu yazdı. Arızalı otomobillerin Mercedes'in 2015 ile 2017 arasında üretilen A-, B-, C- ve E- modelleri ile CLA, GLA ve GLC modelleri arasında olduğu kaydedildi.

Araç sahiplerinin önümüzdeki günlerde bilgilendirileceği öğrenildi.

DHA
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