DÜNYA DEVİNDEN ÇOK ŞAŞIRTAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Dünya devinden çok şaşırtan Türkiye açıklaması

H&M'in 2017 ilk çeyrek net kârı geçen seneye göre yüzde 3 azaldı. Şirket yaptığı açıklamada Türkiye'de işlerin iyi gittiğini vurguladı.

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Türk ekonomisinin kötü yolda olduğu söylenip duruyor. Ama dünyanın önde gelen markası H&M kriz iddialarını boşa çıkaran bir açıklama yaptı. 

İsveçli ünlü giyim markası H&M Türkiye’de pazar payını büyütüyor. Şirket 2017 yılı ilk çeyrekte net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 245 milyon dolara indiğini açıkladı. Kârdaki bu düşüşe karşın satışlarının arttığını belirten H&M, doğu Avrupa, Türkiye, Rusya, Çin ve Japonya’da satışların gelişiminden memnun olduğunu ve pazar payı kazanmaya devam ettiğini bildirdi. H&M’in online mağazası bugün itibariyle

H&M ayrıca, online satış faaliyetlerine Türkiye, Tayvan, Hong Kong, Macau, Singapur ve Malezya’ya yayma planlarının devam ettiğini, buralarda online satış faaliyetlerinin 2017’nin ilk yarısında başlamasının planlandığını belirtti.Yapılan açıklamada 2017 yılında Kazakistan, Kolombiya, İzlanda, Vietnam ve Gürcistan’da fiziki mağazaların açılacağı da vurguladı.

Sözcü
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