Dünya devinden 'türban' açılımı

27 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en büyük spor giyim şirketlerinden olan Nike Müslüman kadın atletler için türban üretti.

‘Pro Hijab’ ismi verilen türbanın bahar 2018 kreasyonunda yerini alması bekleniyor.

New York Times’ın haberine göre; ürün 35 dolara (Yaklaşık 130 TL) satılacak. Sporcular için terletmeyen kumaştan yapılan türbanda esnek ve polyester kumaş kullanıldı.

Ürün Birleşik Arap Emirlikleri’ni buz pateninde uluslararası arenada temsil eden ilk kadın sporcu Zahra Lari, Dubaili koşucu Manal Dostom ve olimpiyatlarda da mücadele etmiş olan Amna Al Haddad tarafından test edildi.

Rostom ürünle ilgili yaptığı açıklamada, “Genç kadınlar için bizim gibi sporcular devrimci bir hareketi temsil ediyor. Türban taksın veya takmasın Arap kızlarının spora bakışını değiştiriyor” diye konuştu.

Kadınların Uluslar arası spor müsabakalarında görünürlüğü artıyor. 2012 Londra Olimpiyatları’nda Brunei, Katar ve Suudi Arabistan dışında bütün ülkeler kadın sporcu gönderdi.