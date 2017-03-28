Dünya devinden turizm için umutlandıran açıklama

Daha önce Şubat ayında yavaşlayan tur pazarı nedeniyle temkinli bir duruş sergileyen şirket, bugünkü açıklamasında yıl sonu mali hedeflerini tutturacağını belirterek, "Zor geçen 2016'nın ve bu sezona yavaş başlangıcın ardından müşterilerin Türkiye ve Mısır'a gitmeye başladıklarının erken işaretlerini görüyoruz" dedi.

Acenta, geçtiğimiz yıl yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye ve Mısır rezervasyonlarının yerine Yunanistan'ı koymuş ve rezervasyonlar yüzde 40 yükselmişti.



Thomas Cook açıklamasına göre, bu yıl da rezervasyonlarda öne çıkan ülkeler arasında Yunanistan önemli bir yer tutuyor. Ayrıca Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs ve Portekiz rezervasyonları da talebin canlı kalmasını sağlıyor.