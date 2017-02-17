Dünya devini sarsan haber ! Tutuklandı...

Samsung Group Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong (Jay Y. Lee) rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. Lee, babası Lee Kun-hee'nin hasta olması nedeniyle başkanlık görevine vekalet ediyor.



Devlet Başkanı Park Geung-hye'nin görevi kötüye kullanma suçlamasıyla görevinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalına ilişkin olarak mahkemeye ifade veren Jay Y. Lee. Park'ın arkadaşı olan Choi Soon-sil tarafından yönetilen vakıflara bağışta bulunmakla suçlanarak tutuklandı.



Mahkeme, yeni delilerin elde edildiğini ve Lee'nin kaçması olasılığı değerlendirilerek tutuklanma kararı verildiğini belirtti.



ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA



Samsung Group yaptığı açıklamada, davanın ilerleyen aşamalarında gerçeklerin ortaya çıkması için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.