Dünya devlerini bir Türk solladı !

Fast Company Dergisi, en yenilikçi 50 şirketi seçti. Hamdi Ulukaya’nın sahibi olduğu Chobani, 2017 listesinde Spotify, Huawei, Airbnb, IBM, Microsoft gibi teknoloji devlerini geride bırakarak dokuzunculuğa yerleşti.



ABD merkezli yayınlanan ve online versiyonu milyonlara ulaşan Fast Company Dergisi, bu yıl 10. kez yayınlanan Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri Listesi ile her yıl binlerce şirket arasından, hem yürekleri hem de cüzdanları harekete geçiren ve dünyada bir fark yaratabilmek için ticaret motorunun gücünden faydalanan girişimleri seçiyor.



Dünyanın dört bir yanındaki binlerce işletme araştırılarak yılın en çarpıcı inovasyonları ve bu girişimlerin, iş dünyası, endüstri ve kültür üstünde yarattığı etkiler incelenerek, Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri 2017 listesi hazırlandı. Türkiyeli girişimci Hamdi Ulukaya’nın ABD’de kurduğu Chobani adlı gıda firması, 50 şirketin yer aldığı ana listede dokuzuncu sırada yer alırken, Gıda ve Sosya Fayda kategorilerinde ise 1 numaraya yerleşti.



'CHOBANİ’Yİ YENİLİKÇİ YAPAN, FARKLI ÖZELLİKLERİMİZ'



Chobani kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, çalışanlarına gönderdiği mektupta konuya ilişkin şunları kaydetti:



“Bu yıl Fast Company’nin listesinde en yenilikçi gıda firması olarak ilk sırada yer almaktan, hele de Sosyal Fayda kategorisinde ilk sıraya yerleşmekten çok büyük gurur duyuyorum. Chobani’yi yenilikçi yapan, bizim farklı özelliklerimiz: Burada çalışan insanlar, ürettiğimiz gıda, eylemlerimiz ve daima kolay olanı değil doğru olanı seçerek karar vermemiz. Bundan sonraki girişimlerimizde de olasılıkların sınırlarını zorlamaya devam edeceğiz. Bana en çok gurur veren, böyle bir listede yer almak değil, bizi bu noktaya getiren özelliklere yürekten bağlı bir ekibin parçası olmak aslında.”



Dergi, ağırlıklı olarak teknoloji şirketlerinin yer aldığı listede bir gıda firması olan Chobani’nin ilk 10’a girmesini, “Yoğurt devi Chobani, yumuşak bir ürün satıyor olabilir ama oyunu sert oynamaktan çekinmiyor” ifadeleriyle açıkladı. Chobani’nin pazarlama ve ürün geliştirme alanlarındaki agresif stratejisine dikkat çekilen gerekçede, şirketin 2016 yılında geliştirdiği yeni ürünlerle pazar payını artırarak yıllık gelirini 1.5 milyar doların üzerine çıkardığı kaydedildi. Fast Company, şirketin listeye dahil edilmesine dair gerekçesinde, Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya’nın geçtiğimiz yıl çalışanlarına şirketin hisselerini dağıtmasına da yer verdi.



Gıda kategorisindeki birinciliğin gerekçesi olarak, Chobani’nin ürün gamını süt ürünleri reyonunu önemli bir kısmını kapsayacak şekilde genişletmesi gösterildi. Sosyal Fayda kategorisindeki liderliğin arkasında ise firmanın kapılarını mültecilere açması ve onlara iş olanağı sağlaması yatıyor. Chobani, Fast Company’nin en yenilikçi şirketler listesinde ilk kez 2012 yılında yer almıştı.



CHOBANİ NELER YAPTI?



Chobani, yeni ve mevcut ürünlere yönelik talebi karşılamak üzere 2016 yılının Mayıs ayında Twin Falls, Idaho’daki tesislerine -dünyanın en büyük yoğurt üretim tesisleri- 100 milyon dolar yatırım yaptı. “Flip”™ ürününün başarısının hemen ardından yoğurt reyonunun ötesine geçen Chobani, bu kez Drink Chobani™ içeceği ile yeni bir açılıma gitti.



Chobani’nin ABD’deki toplam yenilebilir yoğurt kategorisinde yüzde 19,2 olarak gerçekleşen pazar payı, toplam yoğurt pazarının yüzde 36,7’sine denk geliyor. Brüt satış rakamlarında bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında artış var. Şu anda New York ve Idaho’daki yerel çiftliklerden günlük olarak 4 milyon libreye varan taze süt alan şirketin çalışan sayısı 2 binden fazla.



DÜNYANIN EN YENİLİKÇİ ŞİRKETLERİ İLK 10



1-Amazon

2-Google

3-Uber

4-Apple

5-Snap

6-Facebook

7-Netflix

8-Twillio

9-Chobani

10- Spotify