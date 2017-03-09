Dünya harikası sulara gömüldü

Fenomen dizi Game of Thrones dizisiyle dünya çapındaki şöhretini artıran Malta'daki ünlü Azure Window-Mavi Pencere, artık yok.

Mavi Pencere'nin şiddetli fırtına nedeniyle çöktüğünü Twitter hesabından duyuran Malta Başbakanı Joseph Muscat, 'Yürek paralayıcı' dedi. Malta ordusunun havadan çektiği bir fotoğrafı paylaşan Muscat, zeminden çekilen bir kareye de yer verdi: "Yıllardır hazırlanan raporlar bu doğa harikasının doğal erozyona kurban olmasının kaçınılmaz olduğuna işaret ediyordu, o acı gün geldi."

Haberin duyulmasıyla çok sayıda Gozo Adası sakini Mavi Pencere'nin bulunduğu bölgeye koştu, Times of Malta görüntüleri yayınladı.

Turistlerin büyük ilgi gösterdiği kemerin üstünde yürüyenlere para cezası verilmesi gündeme gelmiş fakat yasak uygulanamamıştı.

Times of Malta, erozyon tehdidi altındaki doğal kaya kemerinin çökmesinin sürpriz olduğunu aktarıyor. Ancak bazı jeologlar, dünya harikası Mavi Pencere'nin Penceresi'nin birkaç yıllık ömrünün kaldığı tahmininde bulunmuştu.