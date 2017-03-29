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DÜNYA ŞİMDİ YANDI! TRUMP O KARARI İPTAL ETTİ

Dünya şimdi yandı! Trump o kararı iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın uygulamaya sokmuş olduğu küresel ısınmayla mücadele düzenlemesini geçersiz kılan yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

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'Enerji Bağımsızlığı Kararnamesi', Barack Obama'nın imzalamış olduğu 5'ten fazla kararı geçersiz bırakıyor ve fosil yakıt kullanımını destekliyor.

Kararnameyi çevresindeki kömür üreticilerinin alkışlarıyla imzalayan Trump, "Yönetimim kömüre karşı açılan savaşa son verdi" dedi.

Trump bu adımıyla yeni istihdam yaratacağını da savundu. Çevreciler ise kararnamenin başta ABD olmak üzere dünyada çok büyük olumsuz sonuçları olacağını söylüyor.

"Enerji üretiminde yeni dönem"

Trump'ın "enerji üretiminde yeni bir dönem başlıyor" dediği kararname kömür üretimini destekliyor ve kömürle çalışan enerji santrallerinin karbon emisyonu kısıtlamalarını gevşetiyor.

[Kararnameyi protesto edenler, Beyaz Saray önü, Washingotn DC.] Telif hakkıAP
Image captionTrump'ın imzaladığı kararname Beyaz Saray'ın önünde protesto edildi, Washington DC, 28 Mart.

Ayrıca hükümet yetkililerinin herhangi bir yeni kanun yaparken, çevresel sonuçları da değerlendirmeleri zorunluluğu askıya alındı.

Trump kararnamenin istihdam yaratacağını iddia etse de uzmanlar yenilenebilir enerji sektörünün kömürden daha çok kişiye iş olanağı sağladığını belirtiyor.

Başkan Trump'ın ilk icraatı: Obama'nın mirasını silmek

ABD hükümetinin Aralık 2015'te Paris'te imzaladığı ve uymak zorunda olduğu iklim değişikliğiyle mücadele planı ise hâlâ geçerliliğini koruyor.

Trump, seçim kampanyası sırasında ABD'yi Paris Anlaşması'ndan da çıkarma sözü vermişti.

Yeni kararname neleri değiştiriyor?

Barack Obama "gerçek ve görmezden gelinemez" olduğunu belirttiği küresel iklim değişikliğiyle mücadeleyi, siyasi önceliklerinden biri yapmıştı.

Obama'nın "Temiz Enerji Planı" da Trump'ın iptal ettiği düzenlemeler arasında. Bu düzenleme enerji üretiminde fosil yakıtların payını azaltıp, eyaletlerin karbon emisyonu oranlarını Paris Anlaşması'yla paralel olarak düşürmesini önrögüyordu.

[ABD elektrik üretiminde kullanılan enerji kaynakları]

Trump, yeni düzenleme ile ABD'de enerji üretiminin önünü açtığını ve ABD'nin ithal petrole bağımlılığının azalacağını da savundu.

Trump'ın Çevre Koruma İdaresi'ne (EPA) yaptığı ziyaret sırasında imzaladığı kararname ile EPA'nın bütçesi de üçte bir oranında azaltıldı.

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Trump EPA'nın başına küresel iklim değişikliğine şüpheyle yaklaşan Scott Pruitt'i getirmişti.

BBC Çevre muhabiri Matt McGrath, Trump'ın bu adımla küresel iklim değişikliğinin en büyük nedenlerinden birinin karbondioksit miktarındaki artış olduğu inanışına meydan okuduğuna dikkat çekiyor.

McGrath, çevrecilerin kararnameyi yargıya taşımasının beklendiğini de belirtiyor.

Trump 'Obamacare' olarak adlandırılan sağlık sigorta sisteminin bir bölümünün değiştirilmesi için de adım atmış ancak geçen hafta Temsilciler Meclisi'nde yapılması planlanan oylama ertelenmişti.

BBC Türkçe
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