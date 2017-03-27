Dünya tiyatrolar günü...

Elvan Göknel Karaçay

Tiyatro büyülü bir dünya... Asla sevmeden yapılamayacak mesleklerden biri. Diliyorum perde hiç kapanmaz, spot ışıkları asla sönmez, alkışlar daima salonları çınlatır.

Sahnelerden gelmiş geçmiş tüm Tiyatro emektarları ışıklar içinde olsunlar, hayatta olan sanatçılarımıza da uzun ömürler diliyorum. Ve önlerinde saygıyla eğiliyorum.

Bu özel günde en büyük dileğim, dokuz yıl önce kapatılan Atatürk Kültür Merkezi'nin yenilenip, eski şaşalı günlerine tekrardan dönmesi. Onu öyle boynu bükük, harabe görmek benim gibi eminim sizleri de çok üzüyordur.

Yaşasın sanat, yaşasın

Tiyatro diyerek bu yazıyı burada noktalıyorum.

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BÜYÜK REZALET...

Harbiye Askeri Müzesi'nde düzenlenen Çikolata, Şekerleme ve Pasta Festivali'nde 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in pasta maketini gördüğümde yerimden fırladım.

Geçtiğimiz aylarda adını bir siteye vermişlerdi. Tam o rezalet halloldu. İnşaat sahipleri evlere adını vermekten vazgeçirildi. Bu kez de zırva durum çıktı ortaya.

Yahu bir ölüden hem de Şehit olan bir kişiden pasta yapmak neyin nesi. Yahu etrafındakiler bu kadın pastayı yaparken hiç mi uyarmadılar. Bir kenara çekilip alkış mı tuttular.

Mikrofon uzatıldığında da, pişkin pişkin yenmeyecek ki şov amaçlı yaptım demez mi. Yahu Şehit düşmüş bir Vatan evladı bu. Empati yoksunu olmak ne acınası bir durum. Halisdemir'in kemiklerini sızlattınız.

Ne oldu şimdi o pastaya, çöpe mi attınız, kesip yediniz mi. Allahım sen aklımıza mukayyet ol. Yoksa gerçekten bu tip insanlarla aynı havayı solumaktan delireceğim.

Ömer Halisdemir'in mekanı cennet olsun. Dilerim bu rezilliklerin tez elden sonu gelir.

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Sevgili Evren taptaze haftamız; sağlıklı, bereketli, dengeli, adaletli, elbette huzurlu, samimi, cesaretli, karşılacağımız zorlukların kolayca altından kalkacağımız, endişesiz, tasasız, hedefimize doğru kocaman bir adım atacağımız, çok şenlikli olarak geçsin pls.

Perşembe gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.

elvankaracay@gmail.com