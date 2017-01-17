DÜNYA VALİ ŞAHİN'İ CANLI İZLEDİ !

Dünya Vali Şahin'i canlı izledi !

Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili kameraların karşısına geçen İstanbul Valisi Şahin'in açıklamaları dünya medyasında canlı olarak yayınlandı.

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İstanbul'da Reina saldırganının nasıl yakalandığını resmi olarak açıklayan yetkililerin sözlerini, dünya naklen izledi.

İstanbul'da Reina teröristinin yakalanmasını dün gece son dakika olarak duyuran dünyanın en büyük medya organları, sabah saatlerindeki resmi açıklamayı da canlı olarak aktardı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kameraların karşısına geçen Vali Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın basın toplantısı, BBC, CNN, Al Jazeera English gibi en büyük haber televizyonları tarafından naklen verildi. Reuters, AP gibi haber ajansları da basın toplantısını dünyaya naklen geçti.

Haberi internet sitesinde son dakika logosuyla duyuran BBC, saldırganın Afganistan'da eğitildiğine vurgu yaptı.

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