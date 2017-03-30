DÜNYA ZAMANINI VE YERİNİ MERAK EDİYORDU, AÇIKLADI

Dünya zamanını ve yerini merak ediyordu, açıkladı

Putin, ABD Başkanı Trump ile Finlandiya’da düzenlenecek Arktik Zirvesi’nde bir araya gelmeye hazır olduğunu söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Arhangelsk kentinde düzenlenen Uluslararası Arktik Forumu’na katıldı.

Forumdaki konuşmasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün “Putin ve Trump'ın katılımıyla Arktik Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyarız” sözüne yanıt veren Putin, düzenlenmesi halinde Finlandiya'daki zirveye katılmaya ve Trump ile görüşmeye hazır olduğunu vurguladı.

‘OLMAZSA, G-20 ZİRVESİ’NDE DE GÖRÜŞEBİLİRİZ’

Putin, “Bence bu tür etkinliklerin organize edilmesi açısından Finlandiya çok uygun bir ülke, Helsinki de çok uygun bir yer. Gerçekleşmesi halinde, bu etkinliğe katılım sağlamaktan büyük memnuniyet duyacağım. Eğer gerçekleşmezse, G-20 Zirvesi'nde ABD başkanı ile bir görüşme yapabiliriz” diye de ekledi.

Bu arada Putin, bu tür etkinliklerin her iki taraf için iyi organize edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Zirvenin Mayıs ayında yapılması planlanıyor.

‘ABD’Yİ BÜYÜK BİR DEVLET OLARAK GÖRÜYORUZ’

ABD'yi büyük bir devlet olarak gördüklerini ve Washington'la iyi ortaklık ilişkileri geliştirmek istediklerini de söyleyen Putin, “ABD'yi iyi ortaklık ilişkileri geliştirmek istediğimiz büyük bir devlet olarak görüyoruz ve ona bu şekilde yaklaşıyoruz. Geri kalan her şey yalan ve hayal ürünü” ifadelerini kullandı.

AA
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