ABD'de savaş uçağı düştü !

ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının ABD'nin Maryland eyaletinde düştüğü bildirildi. Kazada pilotun kendini uçaktan fırlatarak kurtulduğu belirtildi.

ABD'nin Maryland eyaletinde Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

WASHINGTON'IN 10 KİLOMETRE GÜNEYİNE DÜŞTÜ

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın ABD'nin başkenti Washington'ın yaklaşık 10 kilometre güneyinde yer alan ulusal liman yakınlarında düştü.

KENDİNİ FIRLATARAK KURTULDU

Kazada pilotun kendini uçaktan fırlatarak kurtulduğu belirtildi. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil.