ABD'den skandal YPG açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un emri ile Irak ve Suriye'deki Amerikan askerleri ile YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) de ziyaret eden başdanışmanı Astsubay Kıdemli Başçavuş John Wayne Troxell, izlenimlerini ABD Savunma Bakanlığının resmi internet sitesine yazdı.

Kobani'yi de ziyaret eden Başçavuş Troxell, "Orada gördüğüm herkes DSG'ye güveniyor. Burada gerçekten bir ortak kuvvet oluşturulmuş. ABD ordusu Suriye'de DSG'ye eğitim ve mühimmat yardımında bulunuyor. Bölgeden, DSG'ye son derece güvenerek ayrıldım" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un emri ile Irak ve Suriye'deki Amerika askerleri ile YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG)'yi de ziyaret eden başdanışmanı Astsubay Kıdemli Başçavuş John Wayne Troxell, izlenimlerini ABD Savunma Bakanlığının resmi internet sitesine yazdı. Başçavuş Troxell, ziyareti ABD Genelkurmay Başkanı Dunford emriyle gerçekleştirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Irak'ın Hamam al-Alil şehrinde Amerikan askerleri ve Iraklı yetkililerle görüştüm. Kobani'de devriye görevine katıldım ve Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) hareket halinde gördüm. Orada gördüğüm herkes DSG'ye güveniyor. Burada gerçekten bir ortak kuvvet oluşturulmuş. ABD ordusu, Suriye'de DSG'ye eğitim ve mühimmat yardımında bulunuyor. Bölgeden, DSG'ye son derece güvenerek ayrıldım."