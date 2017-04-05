Trump sağ kolunu görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Başstratejisti Steve Bannon, Ulusal Güvenlik Konseyi’ndeki görevinden alındı. Amerikan medyasında yer alan haberlerde Bannon’ın görevden alınması kararını Başkan Trump’ın kendisinin aldığı belirtildi. Bannon, Trump yönetiminin kendi içinde ve Cumhuriyetçi Partili yetkililer tarafından ırkçı, cinsiyetçi ve yabancı düşmanı olmakla eleştiriliyordu.



İlk olarak Bloomberg'ın bildirdiği Bannon'un görevden alınması, Beyaz Saray'da bir yetkili tarafından doğrulandı. Reuters'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Şubat'ta Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifası sonrası Bannon'ın Konsey'de görev almasına gerek kalmadığını söyledi.

Ulusal Güvenlik Konseyi, kilit önemdeki dış politika kararlarının alındığı bir oluşum.

Stephen Bannon, Cumhuriyetçi Parti içinde bile "ırkçı ve aşırı sağcı" olarak nitelendirilmiş bir isimdi.

Bannon, Ağustos 2016'ta Trump'ın seçim kampanyasının CEO'su olmuştu.

TRUMP YÖNETİMİNİN KİLİT İSMİYDİ

Georgetown Üniversitesi'nden Ulusal Güvenlik Araştırmaları konusunda yüksek lisans yapan Steve Bannon, Harvard Ticaret Okulu'ndan da mastırı bulunuyor. Goldman Sachs'ta yatırım bankacısı olarak çalışan Bannon, bir dönem Hollywood'da yapımcı olarak çalıştı.

BREITBART HABER SİTESİ

2005’te muhafazakar gazeteci Andrew Breitbart ile tanışan Bannon’un kurduğu ortaklık, Breitbart haber sitesini Amerikan sağ kesiminin önde gelen sesi haline getirdi. Breitbart, çeşitli çevrelerce ırkçı, cinsiyetçi ve yabancı düşmanı olmakla eleştiriliyor.