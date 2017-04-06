Trump'tan kimyasal saldırı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Senato üyelerine yaptığı bir konuşmada, kimyasal silah saldırısına karşılık olarak Suriye’ye "askeri hamlede" bulunmayı düşündüğünü ve bölgedeki durumun ciddiyetinin farkında olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump ayrıca, durumla ilgili henüz nihai kararı vermediğini, ancak Savunma Bakanı James Mattis’le olasılıkları görüştüklerini ifade etti. CNN International’ın kaynaklarına göre Trump, karar alma konusunda Mattis’in bu konudaki görüşüne güveniyor.

Trump, Suriye'deki kimyasal saldırının etkilerini görmüş, Suriye'ye bakış açısının değiştiğini söylemişti.

ÜST DÜZEY YETKİLİ: ASKERİ OPERASYON SEÇENEKLER ARASINDA

Reuters'ın haberine göre, ABD'li üst düzey bir yetkili, Suriye'ye askeri operasyon seçeneğinin hala seçenekler arasında olduğunu belirtti.

İdlib'de yaşanan kimyasal saldırının ardından konuyla ilgili açıklama yapan yetkili, Esad rejimi hedeflerine askeri müdahalenin halen seçenekler arasında olduğunu ifade etti.

Reuters'ın haberine göre, ABD'li üst düzey bir yetkili, Suriye'ye askeri operasyon seçeneğinin hala seçenekler arasında olduğunu belirtti.

İdlib'de yaşanan kimyasal saldırının ardından konuyla ilgili açıklama yapan yetkili, Esad rejimi hedeflerine askeri müdahalenin halen seçenekler arasında olduğunu ifade etti.