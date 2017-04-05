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  1. 05 Nisan 2017 10:23

5 dakikada 71 milyon dolar

"Pembe Yıldız" olarak bilinen 59.60 karatlık dünyanın en büyük pembe elması düzenlenen açık artırmada 71 milyon dolara satıldı.

5 dakikada 71 milyon dolar
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BBC Türkçe'nin haberine göre, dünyanın en büyük pembe elması, müzayedede satılan en değerli taş oldu. Elması, Hong Kong'daki bir mücevher mağazası satın aldı. Sotheby's müzayede şirketi, açık artırmanın 5 dakika sürdüğünü açıkladı.

TAHTINI KAPTIRDI

Aynı elmas 2013'te Cenevre'de 83 milyon dolara satılmış ancak alıcı parayı ödeyememişti. En pahalı elmas rekoru, geçen yıl Mayıs ayında 50 milyon dolara satılan "Oppenheimer Blue" adlı taşa aitti.

Oppenheimer Blue
(Oppenheimer Blue)

AFRİKA'DA BULUNMUŞTU

İşlenmemiş haldeyken 132.5 karat olan Pembe Yıldız, De Beers tarafından 1999'da Afrika'daki bir madende bulunmuştu. Elmasın kesilmesi ve cilalanması 2 yıl sürmüştü.

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