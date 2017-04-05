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  1. 05 Nisan 2017 10:01

Evcil hayvanı olana ücretli izin

İngiltere'de birçok şirket evinde evcil hayvanı olan çalışanlarına "ücretli izin" hakkı tanıdı.

Evcil hayvanı olana ücretli izin
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Yeni sahiplenilen evcil hayvanların sahiplerine ve eve alışmalarının uzun süre aldığını göz önünde bulunduran birçok İngiliz şirketi, yeni hayvan sahiplenen çalışanlarına ücretli izin hakkı tanıyor. Akıma dâhil olan dünyadaki birçok şirket de bu hakkı çalışanlarına sağlama kararı alıyor. Tüm dünyaya hayvan maması pazarlayan Mars PetCare şirketi, İngiltere'deki çalışanlarına ücretli hayvan sahiplenme izni sunarak bu akımı başlatan öncü olmuştu. Çalışanlarına 10 saat boyunca yeni evcil hayvanlarıyla vakit geçirme şansı tanıyan şirket, aynı zamanda çalışanlarının hayvanlarını işe getirmesine de imkân sağlıyor.

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