Komşu'da umutlar tükendi

Yunanistan mali krizden çıkamıyor. Yeni iflaslar bekleniyor...



Yunanistan’da Aleksis Çipras Hükümeti Malta’nın Başkenti Valetta’da umuda yolculuğa çıkıyor. Malta’daki Eurogroup toplantısında Yunanistan’daki mali kriz yeniden masaya yatırılacak ve hükümet ile kreditörler arasında yeni anlaşmanın yolları aranacak.

Borç batağında olan Yunanistan'ın durumu oldukça kötüye gidiyor...

Atina yeni Eurogroup toplantısına oldukça düşük umutlarla hazırlanıyor. Atina’da hükümete yakın kesimler Malta’daki toplantıdan olumlu bir sonucun çıkmasını çok sayıda şarta bağlıyor.

Çipras Hükümeti ise toplum nezdindeki umutlu bekleyişin bir süre daha devam etmesi için çaba sarf ediyor. Yunanistan medyasına konuşan hükümet yetkilileri kreditörlerle yürütülen müzakerelerin yakın zamanda ‘olumlu şekilde sonuçlanacağı’ mesajını veriyor.

Kreditörler-hükümet hattındaki müzakereler an itibariyle birçok engele takılmış durumda. Bu engeller arasında yeni özelleştirme paketleri, kemer sıkma paketleri, emekli maaşlarında kesintiler ve vergiden muaf toplum kesimleri ile ilgili oranın aşağıya kesilmesi gibi maddeler bulunmakta.

‘İŞSİZLİKTE ARTIŞ DÜŞÜNDÜRÜCÜ’

Atina’da borç anlaşmasına yönelik bekleyiş sürerken yabancı basın Yunanistan ekonomisi için tehlike çanlarının tekrardan çalmaya başladığı bilgisini veriyor. Avrupa basını Malta’daki toplantılardan ve Paskalya sonrası Atina ile kreditörler arasında gerçekleştirilecek yeni dirsek temaslarından olumlu bir sonuç çıkmaması durumunda, bu yaz itibariyle Yunanistan’ın tekrardan iflas opsiyonu ile karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuyor.

Yunanistan’daki ekonomik krizin derinleşmeye devam ettiğini vurgulayan dış basın, işsizlik oranındaki artışın oldukça düşündürücü olduğunu vurguluyor.

Atina-AB-IMF hattındaki gelişmeleri yakından takip eden muhalefet partileri Aleksis Çipras’tan bir an evvel ülkeyi erken seçimlere götürmesi talebinde bulunuyor.

Ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi’ye ulaşan son kamuoyu araştırmaları SYRIZIA ile olan mesafenin her geçen gün arttığını gösteriyor. Hatta bazı araştırmalar SYRIZIA’nın oy oranlarının tek haneli rakamlara gerilediğini gösteriyor. Bu şartlar altında Kiriakos Mitsotakis bir an önce erken seçim opsiyonunu gündeme getirmek istiyor.

Yeni Demokrasi Partisi’nin erken seçim çağrısını diğer muhalefet partileri de destekliyor. Merkez Birliği Partisi ise her durumda büyük partilerden dikkatlerini milli mutabakat hükümeti opsiyonuna vermelerini talep ediyor.