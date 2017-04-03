Türkiye ile Almanya arasında kriz

Türkiye ile Almanya arasındaki "FETÖ" krizinde Ankara'nın Berlin yönetimi ile istihbarat işbirliğini en alt seviyeye çektiği belirtiliyor.



Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi kriz sürüyor. Ancak sorun sadece "siyasi düzeyde" değil. İlişkilerinin "görünmeyen" yani "istihbarat kısmında daha büyük bir kriz yaşanıyor. Bu doğrultudaki gelişme, Almanya'nın çok sayıda FETÖ'cü subaya sığınma hakkı tanımasıyla başladı.

Habertürk TV'den Mahmut Gürer'in haberine göre Ankara kanıtları, Berlin'e yolladı iade talep etti. Perde arkasından da hem bu bu kişilerin, hem de Almanya'daki diğer FETÖ'cülerin faaliyetleri Almanya ile konuşulmaya başlandı.

Mit müsteşarı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Bruno Kahl'a şubat ayındaki Münih Güvenlik Konferansı sırasında Almanya'daki FETÖ faaliyetlerini anlatan bir dosya verdi.

BERLİN YÖNETİMİ KANITLARI KULLANMADI

Ancak Berlin yönetimi, dosyayı kanıt olarak kullanmak yerine, içerikte yer alan kişilere, "Türk istihbaratı sizi izliyor" diye bilgi vermeyi tercih etti.

Hemen ardından Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Teşkilatı'nda yer alan bazı imamlara yönelik operasyon gerçekleştirdi..

Alman Federal Savcılığı da, dosyanın içeriğinde çok sayıda fotoğraf yer almasıyla ilgili olarak bir soruşturma yürütmeye başladı.

ANKARA, İSTİHBARAT İŞBİRLİĞİNİ DURDURDUĞUNU İLETTİ

Diplomatik kaynaklara göre, Ankara bu durum karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ankara, Almanya'nın FETÖ konusunda gereken adımları atana kadar, terör dışındaki diğer konularda istihbarat işbirliğini durdurduğunu Almanya'ya iletti.

Bu doğrultuda, Türkiye'nin "İstihbaratın sızma tehlikesine karşı" DAEŞ dışındaki konularda Berlin yönetimine bilgi akışını durdurduğu vurgulandı.

Habertürk