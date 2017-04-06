SON DAKİKA
ERDOĞAN: ARTIK AĞIZLARINDAN ÇIKANI KULAKLARI DUYMUYOR - CANLI
  1. 06 Nisan 2017 14:19

BM'den 4 ülkeye çağrı ! Türkiye de aralarında...

Birleşmiş Milletler, Türkiye, ABD, Rusya ve İran'dan Suriye'de 72 saatlik ateşkes sağlanması için çağrıda bulundu.

BM'den 4 ülkeye çağrı ! Türkiye de aralarında...
A+ A-

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan  de Mistura'nın özel danışmanı Jan Egeland, ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a,  Suriye'de çatışmaların yoğun şekilde yaşandığı bölgelere insani yardım ulaştırmak  için önümüzdeki günlerde 72 saatlik ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Egeland, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun İnsani Erişim Çalışma  Grubu toplantısı sonrası BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Egeland, "ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a, Suriye'de erişimi zor olan  bölgelere ve abluka altındaki bölgelere nisan ve mayıs ayında 1 milyon insana  yardım ulaştırmayı sağlama çağrısında bulunuyoruz." dedi.

İdlib'deki kimyasal silah saldırısı hakkında ise Egeland, saldırının  arkasında kimin olduğu ve hangi silahların kullanıldığının araştırıldığını ifade  ederek,  "Silahlı adamlara kıyasla daha fazla çocuğun öldüğü Suriye savaşı çok  iğrenç. Çocukların zehirli kimyasal silahlarla öldürüldüğü savaş, çok iğrenç."  ifadelerini kullandı.

Egeland, "Suriye'de çatışmaların yoğun şekilde yaşandığı bölgelerde  önümüzdeki günler içinde 72 saatlik ateşkes sağlanması çağrısında buluyoruz."  şeklinde konuştu.

Rejiminin önceki gün Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal silah  saldırısında aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil  hayatını kaybetmiş, 500 kişi de kimyasal maddeden etkilenmişti.

AA

türkiye , suriye , birleşmiş milletler , çağrı , ateşkes