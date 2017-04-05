Kolombiya'yı ceset kokusu sardı

Can kaybının 290'ı bulduğu Kolombiya Mocoa'da, ceset kokusu kentin her yerini sarmış durumda. Bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek için yetkililer zamanla yarışıyor. Sel ve heyelan kurbanları, açılan toplu mezarlarda yan yana defnediliyor.

Kolombiya'da mahalleleri haritadan silen heyelan ve sellerde ölü sayısı 290'a çıktı. Peru ve Ekvador sınırındaki Mocoa kentini yıkan felakette yüzlerce kişiden de halen haber alınamıyor.

Otobüs büyüklüğündeki dev kayaları sürükleyen sellerin yol açtığı yıkım, tüyler ürpertici. Uluslararası haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda kaya parçalarının önüne gelen her şeyi ezdiği görülüyor.

Enkaz altında halen yüzlerce kurbanın olduğu tahmin edilen Mocoa'da ceset kokusu kentin her noktasından hissediliyor. Cesetlerin bozulduğu bölgede, resmi yetkililer bulaşıcı hastalıkların önüne geçmeye çalışıyor. Felaketzedelere, Hepatit B, Tetanos ve Su Çiçeği aşıları yapılıyor. Kimlik tespiti yapılan cenazeler ise, yan yana gömülüyor. Associated Press'in (AP) servis ettiği bir karede, onlarca yeni mezar kazılan bir alan havadan görüntülendi.

Günlerdir elektrik ve su yok

Üç ayrı nehir kolunun taşmasıyla cehennemi yaşayan Mocoa'da yaşamını yitirenlerin en az 43'ü çocuk. Bir gecede 10 günlük yağışın düştüğü bölgede Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirleri taşınca kentteki bazı mahalleler haritadan silindi. 45 bin nüfuslu Mocoa'ya günlerdir elektrik ve su verilemiyor. Putumaya eyaletinin başkenti Mocoa, Ekvador ve Peru sınırları yakınında yer alıyor. Peru'da geçen ay meydana gelen sel felaketlerinde 100'den fazla kişi ölmüştü. Kolombiya tarihindeki en ölümcül heyelan ise, 1995'teki Armero felaketi. Dünya tarihine geçen felakette 20 bin insan can vermişti.