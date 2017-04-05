DEAŞ'a sapan ile taş attılar !

Irak’ın Musul kentinde terör örgütü IŞİD’e karşı savaşan Irak güçlerinden ilginç bir görüntü geldi. Görüntülerde Irak polis güçleri ellerindeki silahları kenara bırakıp, sapanlarla IŞİD’lilere taş atıyor.

Irak’ın Musul kentini terör örgütü IŞİD’den geri almak için başlatılan operasyonlar kapsamında Irak polislerinin IŞİD’lilere oldukça ilginç bir yöntemle saldırdığı görüldü.

Polisler ellerindeki silahları kenara koyup yaptıkları sapanlarla örgüt üyelerine taş atıyor. Oldukça eğlendikleri görülen Irak polislerinin küçük taşlarla IŞİD’lilere zarar verme çabasının nedeni ise bilinmiyor.

Ancak örgüt üyelerine bu derece yakın mesafede çarpışmaları da şaşırtıcı…