Irak Başbakanı'ndan Türkiye'ye övgü dolu sözler

Türkiye ile ilgili son dakika açıklaması Irak Başbakan'ı İbadi'den geldi. Arapça yayın yapan Al Hurra'nın haberine göre; İbadi "Türkiye’nin bölgede önemli bir rolü var ve harika bir ülke" dedi.



Amerika Başkanı Donald Trump’la Irak Başbakanı Haydar El Ebadi 21 Mart’ta Washington’da Beyaz Saray’da bir araya gelmişti. IŞİD’le mücadelenin ana gündem maddesi olduğu görüşmede, İran’ın bölgedeki rolü ve nükleer anlaşma da konuşulmuştu.

Ebadi, Amerika'nın Sesi'nin Arapça yayın yapan kardeş kanalı Al Hurra’ya demeç verdi. Irak Başbakanı bölgede olası bir İran-Türkiye geriliminde tarafsız kalacaklarını açıkladı.

"IRAK TARAFSIZLIĞINI KORUMALI"

Haydar el Ebadi, “Türkiye’nin bölgede önemli bir rolü var ve harika bir ülke. İran’ın da bölgede nüfuzu var ve eğer bu iki ülke arasında bir çatışma olursa, Irak kesinlikle ve doğrudan etkilenir. Irak, bu cepheleşmenin ön saflarında yer alacaktır. Ancak Türkiye ile İran arasında bölgesel bir savaşın içine sıkışmamalıyız. Ortaya çıkacak her türlü mücadelede, Irak tarafsızlığını korumalıdır,” dedi.

KÜRTLERE UYARI

Ebadi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’ye yakın Rudaw sitesine verdiği demeçte de Kürtlerin bağımsızlık referandumu ile ilgili uyarı yaptı. Ebadi, bağımsızlık referandumu düzenleyeceklerini açıklayan Iraklı Kürtlerin bu yolla çıkarlarına ulaşamayacaklarını ve bölgede Türkiye dahil tüm devletlerin buna karşı olduğunu savundu.