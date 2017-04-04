İsrail 300 Filistinli çocuğu esir tutuyor

İşgal zindanlarında mahkum veya tutuklu olarak esir tutulan 18 yaşından küçük Filistinli çocuklardan 14’ünün kız olduğu geri kalanının ise erkek olduğu belirtildi. Esir Kulubü, Filistinli çocukların gece saatlerinde gözaltına alındıklarını ve ailelerinin gözü önünde ağır bir şekilde darp edildiklerini bildirdi. Esir Kulübü, işgal güçlerinin gözaltına almadan önce Filistinli çocuklara ateş açtığını ve gözaltına alıp götürürken ellerini, ayaklarını ve gözlerini bağladığını ifade etti. Filistinli Esir Kulübü, uluslararası kurumlara ve insan hakları örgütlerine seslenerek Filistinli çocukların korunmasını istedi.

İHA